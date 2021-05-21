Саранск оказался одним из самых бережливых городов России

Саранск оказался в числе самых бережливых городов.

Соответствующие данные были получены после проведенного сотрудниками независимого исследовательского агентства Zoom Market опроса. Они спрашивали, считают ли респонденты себя бережливыми, имеются ли у них сбережения, и регулярно ли они откладывают деньги.

Саранск занял пятое место из двадцати трех. Самыми бережливыми были признаны жители Красноярска, Томска и Самары.

По результатам проведенного опроса у 42% россиян, попавших в выборку, есть денежные сбережения, а регулярно откладывать деньги удается лишь 23% опрошенных.

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Источник: e-mordovia.ru