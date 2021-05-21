В Саранске вывили нарушения законодательства при оказании развлекательных услуг детям

Прокуратура Ленинского района Саранска во взаимодействии с контролирующими органами провела проверку исполнения законодательства по обращению гражданина о нарушениях индивидуальным предпринимателем законов при оказании услуг населению.

Прокурорская проверка показала, что в нарушение законодательства у предпринимателя отсутствовала необходимая документация на игровое оборудование, батуты не обеспечены приборами для измерения силы ветра, отсутствовали первичные средства пожаротушения и доврачебной медицинской помощи, не организована соответствующая подготовка работников. Допущены нарушения санитарно-эпидемиологического, трудового законодательства.

Прокурором в адрес индивидуального предпринимателя было внесено представление. Материалы проверки направлены в органы контроля для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Также читайте о том, что в Рузаевском районе больница не оплатила государственные контракты.

Источник: epp.genproc.gov.ru