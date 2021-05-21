Жителям Саранска запретили купаться в водоеме «Старт»

Роспотребнадзор по Мордовии проводит санитарно-гигиенический мониторинг качества воды и почвы в зонах рекреации.

Недавно были взяты пробы воды и песка водоемов «Луховский», «Зеленая роща», по ул. Гончарова, «Лесное озеро», «Старт».

Исследованные образцы проб воды, отобранных из водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», по ул. Гончарова, по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям соответствуют требованиям.

Исследованные образцы проб воды водоема «Старт» не соответствуют требованиям санитарных норм и правил. По этой причине здесь купаться нельзя.

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Источник: mordovmedia.ru