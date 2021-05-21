В Мордовии растет производство молока

За первые шесть месяцев нынешнего года валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах Мордовии составило 216,7 тыс. тонн.

Указанный показатель на 3,6 тыс. тонн или на 2% выше объемов производства прошлого года.

Наибольший рост производства молока имеет место в Рузаевском, Ичалковском, Дубенском и Кочкуровском районах.

Также читайте о том, что временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов поручил взять на особый контроль проблемы с водоснабжением. С наступлением жаркой погоды проблемы водоснабжения коснулись многих жителей республики.

Источник: mordovmedia.ru