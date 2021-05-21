В одном из исправительных учреждений Мордовии прошла акция «Живи свободно»

В лечебном исправительном учреждении № 19 УФСИН РФ по Мордовии был проведен ряд мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с наркотиками.

В указанном учреждении была проведена акция «Живи свободно», в которой приняли участие осужденные, проходящие психологический курс ведомственной программы для заключенных, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

В общедоступных местах исправительного учреждения была организована тематическая выставка, пропагандирующая здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек.

По кабельному телевидению и сети радиовещания учреждения еженедельно транслируются документальные фильмы, социальные видеоролики и лекции, направленные на пропаганду здорового образа жизни и отказа от употребления наркотиков.

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Источник: 13.fsin.su