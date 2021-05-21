В Мордовии осужденных готовят к освобождению

Старшим психологом психологической лаборатории исправительной колонии № 6 УФСИН РФ по Мордовии проводится работа по программе «Коррекции эмоционального состояния осужденных перед освобождением».

Одной из форм работы является тренинг. Данный тренинг направлен сохранение положительного психологического микроклимата, снижение уровня агрессивности, а также снижение уровня тревожности перед выходом на свободу из стен колонии.

В ходе тренинга был скорректирован положительный эмоциональный фон осужденных. Они были обучены способам борьбы с агрессией, навыкам снижения эмоционального напряжения, а также повысили способность понимать эмоциональное состояние другого человека и адекватно выражать своё.

Также читайте о том, что в одном из исправительных учреждений Мордовии прошла акция «Живи свободно».

Источник: 13.fsin.su