В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадал 39-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадал мужчина.

Происшествие произошло днём 1 июля на улице Советской. По предварительной информации, 56-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Renault, на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Ford, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 39-летний водитель Ford. Медицинская помощь была оказана мужчине на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф