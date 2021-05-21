В Саранске пьяный автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске пьяный водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе.

ДТП произошло днём 1 июля на территории Пролетарского района города. На улице Веселовского 42-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 44-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф