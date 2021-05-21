В Саранске 3 июля пройдут ярмарки выходного дня

Ярмарки выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров в Саранске 3 июля пройдут в традиционных местах.
Торговые ряды расположатся в микрорайонах города по следующим адресам:
Посетителям ярмарок нужно соблюдать меры безопасности, обозначенные Роспотребнадзором. Должен соблюдаться масочно-перчаточный режим.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru