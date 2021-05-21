В Саранске 3 июля пройдут ярмарки выходного дня

Ярмарки выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров в Саранске 3 июля пройдут в традиционных местах.

Торговые ряды расположатся в микрорайонах города по следующим адресам:

на ул. Энгельса в районе МОУ «Лицей №26»;

на ул. Веселовского (между ДК «Луч» и рынком «Ринг»);

на ул. Косарева в районе домов №№76, 78, 80.

Посетителям ярмарок нужно соблюдать меры безопасности, обозначенные Роспотребнадзором. Должен соблюдаться масочно-перчаточный режим.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru