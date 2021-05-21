В Саранске продолжается строительство детского сада на улице 1-й Набережной

В Саранске продолжается строительство детского сада в районе улицы 1-й Набережной.

Уже выполнена кирпичная кладка первого и второго этажей. Сейчас ведется кладка третьего этажа. Были смонтированы плиты перекрытия первого и второго этажей. Была полностью смонтирована котельная. Осуществляется прокладка внутренних и наружных инженерных сетей. Ведется монтаж окон и дверей. Строительство ведется с опережением графика.

В детском саду предусмотрено размещение 12 возрастных групп.

Одновременно в здании предусмотрено размещение дополнительных помещений: плавательного бассейна с раздевалками, душевыми кабинами и санузлами, пищеблока, медицинского блока, физкультурного зала, музыкального зала, изостудии, компьютерного класса, кабинета психолога, кабинета логопеда, методического кабинета.

Завершение строительства запланировано на конец 2021 года.

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Источник: adm-saransk.ru