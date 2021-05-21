В Мордовии осужденные защитили дипломные работы

В исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Мордовии осужденные защитили дипломные работы по специальностям «Право и организация социальной работы» и «Информационная деятельность в логистике» в Нижегородском гуманитарно-техническом колледже.

Осужденные сдали итоговые экзамены, в ближайшее время им будут вручены документы, подтверждающие получение среднего специального образования.

Стоит отметить, что дистанционное обучение помогает осужденным выбрать рабочую профессию и способствует организации их полезной занятости в свободное от работы время.

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Источник: 13.fsin.su