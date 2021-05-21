Мордовия получит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом

Мордовия получит дополнительные средства в размере 159,982 млн рублей на борьбу с коронавирусом и оказание высокотехнологичной медпомощи.
Финансирование поступит на лечение граждан, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.
Источником финансирования послужили нераспределенные остатки средств ФОМС.
Также в России сейчас готовится к подписанию распоряжение о выделении 25 млрд рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медпомощи федеральными медицинскими организациями.
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Источник: e-mordovia.ru