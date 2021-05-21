В Мордовии увеличилось число фиксируемых пневмоний

В Мордовии за последний месяц в 2,5 раза увеличилось число фиксируемых пневмоний, на треть выросло количество госпитализаций.

Об этом сообщила исполняющая обязанности вице-премьера Мордовии Галина Лотванова во время очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения РМ было вынуждено развернуть ещё 200 дополнительных коек, на сегодня их – 1020. В реанимациях находятся 162 человека.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru