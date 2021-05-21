Артем Здунов заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации от коронавируса

В ближайшие дни в Мордовию поступит более 19 тыс. комплектов вакцины от коронавирусной инфекции.

Двумя компонентами уже привились более 140 тыс. жителей региона.

Единственным способом обезопасить себя от тяжелого течения болезни является вакцинация. Пока неудовлетворительными темпами она идет в высших и средних учебных заведениях, на промышленных предприятиях и в заведениях общепита.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации

Также читайте о том, что Мордовия получит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом.

Источник: e-mordovia.ru