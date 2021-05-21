В Мордовии началась уборка зеленого горошка

В Мордовии производством зеленого горошка занимаются 4 сельскохозяйственные организации в Лямбирском и Ромодановском муниципальных районах.
В текущем году под указанную культуру отведено 1,8 тыс. га (посевные площади сохранились на уровне прошлого года).
Первым к уборке зеленого горошка приступил ОАО Племзавод «Александровский» Лямбирского района, которому предстоит убрать урожай с площади 300 га.
По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.
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Источник: e-mordovia.ru