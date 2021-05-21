В Мордовии молодежь получит возможность бесплатно посещать культурные учреждения

В Мордовии молодежь сможет бесплатно посещать культурные учреждения.

Для этого граждане в возрасте от 14 до 22 лет получат специальные карты, на которые разово поступят денежные средства в сумме 3 тыс. рублей на 4 месяца.

Указанные денежные средства владельцы карт смогут потратить на билеты в музеи, театры и т. д.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудников точек общепита, которые не сделали прививки от коронавируса, могут отстранить от работы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в ходе заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Источник: e-mordovia.ru