В Мордовии орудуют мошенники, которые представляются сотрудниками МЧС

В последнее время в Мордовии участились случаи, когда к предпринимателям обращаются некие люди, которые представляются должностными лицами МЧС и сообщают, что на объектах этих граждан будут проводиться проверки соблюдения требований пожарной безопасности, а затем предлагают срочно приобрести какую-либо продукцию, во избежание проверки или проблем при её проведении требуют оплатить презенты, подарки для проверяющих.

ГУ МЧС РФ по Мордовии официально сообщает, что перед проведением каких-либо надзорных мероприятий обязательно письменно уведомляются проверяемые лица, высылается на их адрес или вручается лично под роспись распоряжение о проведении проверки, в котором изложена вся информация о начале и окончании её, а также фамилии, имена, отчества и должности проверяющих лиц.

Непосредственно при проверке сотрудники находятся в форменной одежде МЧС и приступают к работе только после предъявления своих служебных удостоверений.

Сотрудники МЧС не берут никакой платы за проведение надзорных и профилактических мероприятий.

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Источник: 13.mchs.gov.ru