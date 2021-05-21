Сотрудники МЧС провели профилактическую работу в населенных пунктах Красная Пресня и Первомайский

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов оказали практическую помощь профилактической группе Краснопресненского сельского поселения в проведении профилактических мероприятий с населением в Красной Пресне и Первомайском.

Граждане были проинформированы о требованиях пожарной безопасности в период действия на территории республики особого противопожарного режима.

Особое внимание обращалось на запрет купания в непредназначенных для этого местах.

В ходе проведения профилактического мероприятия было посещено 54 частных домовладения, мерам пожарной безопасности проинструктировано 79 граждан, среди которых распространено более 100 памяток (листовок).

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Источник: 13.mchs.gov.ru