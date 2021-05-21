В Рузаевском районе утонул мужчина

В Рузаевском районе утонул человек.

Из пруда, расположенного неподалеку от населенного пункта Татарский Шебдас, днём 1 июля был извлечен труп гражданина 1975 года рождения. В настоящее время выясняется, при каких обстоятельствах погиб мужчина.

Стоит отметить, что в республике это уже не первый случай гибели человека на воде с начала нынешнего года.

Сотрудники МЧС обращаются к гражданам с убедительной просьбой быть крайне внимательными и соблюдать все меры предосторожности при выходе на водоемы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru