В Рузаевке в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Рузаевке произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.
Указанное происшествие произошло вечером 1 июля. Возле дома № 16, расположенного по адресу – улица Аграрная, не смогли поделить дорогу два автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств пострадал один человек. Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
В ликвидации последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.
В настоящее время устанавливается причина столкновения транспортных средств.
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Источник: 13.mchs.gov.ru