Мордовия получит средства на диспансеризацию граждан, переболевших коронавирусом

Мордовия получит 29,67 млн рублей на проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусной инфекцией.

Всего в регионы России на указанные цели будет направлено более 5,8 млрд рублей.

Углубленная диспансеризация стартовала 1 июля. Обследование проходит в два этапа. Первый из них включает в себя несколько исследований. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия (исследование функции внешнего дыхания), рентген грудной клетки, прием терапевта, определение концентрации D-димера в крови, помогающее выявлять признаки тромбообразования.

Указанные обследования можно пройти за один день. По их результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости направят пациента на второй этап, включающий ещё три обследования, среди которых эхокардиография, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

В первоочередном порядке на диспансеризацию пригласят тех, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме. Им позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены. Также оповещение может прийти в виде смс-сообщения, по электронной почте или в личный кабинет на портале госуслуг.

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Источник: e-mordovia.ru