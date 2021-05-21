В Мордовии педагоги учат школьников безопасному поведению на дороге

В Саранске состоялась финальная защита проектов 50 педагогов на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников «Педагог 13.ру».

Как отметили в автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и защиты детства», педагоги прошли бесплатные курсы повышения квалификации по преподаванию безопасности дорожного движения в начальной школе.

Участники презентовали как уже опробованные практики, так и поделились новыми наработками по обучению детей правилам безопасного поведения на дороге.

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Источник: e-mordovia.ru