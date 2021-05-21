В крупнейшей школе Торбеевского района отремонтируют спортзал

К 1 августа Торбеевская средняя школа № 1 получит обновленный спортзал.

Ремонт, который идет в рамках национального проекта «Образование», начался ещё в мае. На проведение работ было выделено 1,672 млн рублей. В спортзале будут полностью заменены полы. Стены будут покрашены. Появятся новые волейбольные стойки и баскетбольные щиты. Раздевалки будут переоборудованы.

Предусмотрено также новое спортивное оборудование. В обновленном спортзале появятся гимнастические стенки, консоль для каната и шеста, будут приобретены волейбольные и баскетбольные мячи.

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Источник: e-mordovia.ru