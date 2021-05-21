В Краснослободском районе дети из малообеспеченных семей отдыхают в лагере бесплатно

В конце июня на базе государственного учреждения «Соцзащита населения по Краснослободскому району Республики Мордовия» начала свою работу группа кратковременного пребывания детей из малоимущих семей.

Группу посещают 40 ребят в возрасте от 7 до 14 лет.

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции дети разделены на две подгруппы, одни приходят в лагерь до обеда, а другие — после.

Для детей в группе кратковременного пребывания предусмотрена обширная культурно-развлекательная, спортивная и игровая программы. Ребята уже побывали в кинотеатре и музее. Запланирована поездка в Саранск. Школьники посетят музей изобразительных искусств имени Степана Эрьзи, зоопарк. На середину июля намечена поездка в заповедник им. П. Г. Смидовича.

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Источник: e-mordovia.ru