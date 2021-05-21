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В Мордовии прошло заседание комиссии по противодействию коррупции

В Мордовии прошло заседание комиссии по противодействию коррупции

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел заседание комиссии по противодействию коррупции.

На рассмотрение комиссии были вынесены доклады об организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в министерстве спорта и молодежной политики РМ, а также в региональном министерстве экономики, торговли и предпринимательства.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о принимаемых мерах, направленных на минимизацию коррупционных рисков в сфере земельных отношений.

Также были внесены изменения в состав рабочей группы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. 

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Источник: e-mordovia.ru