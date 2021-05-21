Между Саранском и Рузаевкой могут запустить электричку

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вячеславом Дмитриевым

В ходе указанной встречи была обсуждена возможность оптимизации расписания пригородных пассажирских перевозок с учетом мнений пассажиров и запуска городской электрички между Рузаевкой и Саранском.

Руководитель республики поручил региональному кабмину в кратчайшие сроки провести анализ и представить варианты расписания рейсов.

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Источник: e-mordovia.ru