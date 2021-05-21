Житель Мордовии остался без автомобиля из-за задолженности по алиментам

В отделении судебных приставов по Ичалковскому и Большеигнатовскому районам УФССП России по Мордовии на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина С.

Долг указанного гражданина по алиментам перед 12-летней дочерью составляет свыше 500 тыс. рублей.

Ежемесячно мужчина обязан был перечислять на содержание ребенка сумму в размере 10 тыс. рублей. Свои обязательства в добровольном порядке он не выполнял.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель наложил арест на принадлежащий должнику автомобиль марки «Киа». Также гражданин был предупрежден о последствиях неуплаты средств на содержание ребенка.

В установленный законом 10-дневный срок мужчина задолженность не погасил, по причине чего автомобиль был изъят. После произведенной оценки транспортное средство было передано на реализацию. Вырученные денежные средства были перечислены в счет погашения долга.

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Источник: r13.fssp.gov.ru