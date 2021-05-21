Ограничение выезда в другие страны побудило жительницу Мордовии расплатиться с долгами

Жительница Лямбирского района рассчиталась с долгами, погасив единовременно сумму задолженности в размере 123 тыс. рублей из-за постановления об ограничении выезда за границу.

На исполнении в отделении судебных приставов по Лямбирскому району УФССП России Мордовии находилось исполнительное производство о взыскании с гражданки Ф. свыше 100 тыс. рублей. Долги образовались по причине неуплаты кредитных и налоговых платежей.

Зная о наличии задолженности, женщина её оплачивать не спешила. На связь с судебными приставами она не выходила, по месту регистрации не проживала.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с должницы исполнительского сбора в размере 8 тыс. рублей. Ещё одной мерой принудительного исполнения стало вынесение постановления о временном ограничении гражданки в праве выезда за пределы РФ.

Принятая должностным лицом службы судебных приставов мера стала стимулом к выплате долга. Решив вылететь в Германию, гражданка оплатила всю сумму долга вместе с исполнительским сбором.

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Источник: r13.fssp.gov.ru