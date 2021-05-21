В Мордовии обсудили работу республиканского лицея для одаренных детей

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание по вопросам работы республиканского лицея для одаренных детей.

Речь шла о развитии целого ряда направлений, включая олимпиадное движение, математическое образование, взаимодействие с вузами и предприятиями.

Представители Мордовского госуниверситета им. Огарева посетовали, что только 30% выпускников лицея поступают в главный вуз республики. Артем Здунов отметил, что в данном случае все претензии следует направлять только в адрес вуза, подчеркнув, что выпускники делают правильный выбор, уезжая учиться туда, где им предоставляются лучшие условия.

Глава региона заявил, что возможности для взаимодействия лицея и вуза есть, в том числе в рамках грантовых конкурсов, но пока по этому направлению работа ведется недостаточно активно.

Также руководитель республики обратил особое внимание на необходимость развития сотрудничества с ведущими образовательными организациями страны. Лицей уже сегодня проводит для своих учащихся летние учебно-тренировочные сборы в разных регионах, но при этом, как подчеркнул Артем Здунов, нужно создать республиканскую летнюю образовательную площадку. Соответствующее поручение было дано региональному министерству образования.

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Источник: e-mordovia.ru