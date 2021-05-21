В Саранске открылся центр бухгалтерского обслуживания

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин 3 июля торжественно открыли в Саранске центр бухгалтерского обслуживания.

Сотрудники указанного центра будут вести бюджетный учет территориальных органов налоговой и таможенной служб Приволжского федерального округа. До конца текущего года на обслуживание перейдут 87 региональных отделений ФНС, в работе будут находиться 13657 лицевых счетов сотрудников.

Кроме того, на базе центра бухгалтерского обслуживания будет реализован пилотный проект централизованной модели ведения бухучета и составления отчетности, начисления и выплаты заработной платы в государственных органах Мордовии. Также планируется перевести в республику на удаленное обслуживание региональные филиалы Федеральной таможенной службы ПФО.

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Источник: e-mordovia.ru