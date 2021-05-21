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ЦУР Мордовии за первый месяц лета рассмотрел почти 3,5 тысячи обращений

ЦУР Мордовии за первый месяц лета рассмотрел почти 3,5 тысячи обращений

ЦУР Мордовии поделился результатами работы за прошедший месяц.

В июне жители республики через соцсети и портал госуслуг направили 3461 обращение.

Самыми популярными темами стали вакцинация, дороги, уборка мусора, водоснабжение и господдержка.

Самыми активными в июне были жители Саранска, которые направили 1256 обращений. Далее идут Рузаевский (205 обращений), Ковылкинский (66 запросов), Лямбирский (50 обращений) и Зубово-Полянский (41 заявка) районы.

Также читайте о том, что по распоряжению Артема Здунова жителям Дубенского района были направлены средства на ремонт поврежденных ураганом домов.


Источник: e-mordovia.ru