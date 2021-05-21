Жительницу Саранска осудили за убийство мужа

В Саранске суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве своего супруга.

В ночь на 24 ноября прошлого года 31-летняя жительница Саранска поссорилась со своим 40-летним мужем на бытовой почве. В процессе выяснения отношений супруг несколько раз ударил горожанку кулаками. В ответ на это женщина ударила мужа ножом в область груди. Затем горожанка вызвала медиков. Пострадавший скончался от обильной кровопотери до приезда бригады медработников.

Решением суда в отношении жительницы Саранска была избрана мера наказания в виде 5 лет лишения свободы. Исполнение приговора было отсрочено до достижения ребенком горожанки 14-летнего возраста.

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Источник: mordovia.sledcom.ru