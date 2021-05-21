Житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в убийстве жены

В Атяшево суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своей супруги.

В ночь на 10 апреля нынешнего года 44-летний житель Атяшево из-за малозначительного повода поссорился со своей 42-летней женой. В процессе выяснения отношений мужчина несколько раз ударил супругу ножом. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась.

Стражам порядка о случившемся сообщил 18-летний сын супругов, который в момент убийства находился дома.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что жительницу Саранска осудили за убийство мужа.

Источник: mordovia.sledcom.ru