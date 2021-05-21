Пожилой житель Саранска обвиняется в покушении на мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 72-летнего мужчины, который обвиняется в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

В 2018 году 72-летний гражданин решил обманным путем похитить денежные средства у знакомого, который занимается предпринимательской деятельностью и ранее брал у него деньги в долг. Для этих целей была изготовлена фиктивная расписка, датированная январем 2016 года, о якобы выданном предпринимателю кредите в размере 1,8 млн рублей с выплатой процентов на общую сумму 648 тыс. рублей. При этом был указан срок возврата денежных средств - 31 декабря 2017 года. Затем в суд было направлено исковое заявление с приложением расписки о взыскании денежных средств в размере более 2,8 млн рублей. Преступный умысел не был доведен до конца в связи с тем, что судом исковое заявление было оставлено без рассмотрения.

Стоит отметить, что обвиняемый в свое время занимал должность министра республиканского правительства.

В отношении его соучастника, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Материалы уголовного дела в отношении 72-летнего гражданина в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru