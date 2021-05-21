В Мордовии пойдет под суд педофил из Чувашии

В Мордовии предстанет перед судом житель Чувашии, который обвиняется в совершении серии изнасилований.

По версии следствия, в прошлом и нынешнем году 50-летний гражданин совершал преступления на сексуальной почве в отношении дочерей своей гражданской супруги на территории Мордовии и Чувашии. Пострадавшими стали две девочки 14-летнего возраста и одна 12-летняя девочка.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Чувашии в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

По информации, опубликованной пресс-службой СУ СК России по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru