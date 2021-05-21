В Мордовии пойдет под суд автомобилист, сбивший насмерть пешехода

В Теньгушевском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который сбил насмерть пешехода.

В ночь на 2 мая нынешнего года в посёлке Барашево указанного района 24-летний обвиняемый, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ-21093 в состоянии алкогольного опьянения, во время движения задним ходом совершил наезд на 31-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Материалы уголовного дела в отношении 24-летнего молодого человека в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Мордовии бывший начальник отдела предприятия был признан виновным в коммерческом подкупе.

Источник: mordovia.sledcom.ru