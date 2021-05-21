В Саранске 27-летний местный житель обвиняется в изнасиловании нескольких женщин

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в изнасиловании нескольких женщин.

В ночь на 23 мая нынешнего года возле жилого дома, расположенного по адресу – улица Республиканская, 27-летний обвиняемый надругался над 31-летней женщиной, с которой ранее не был знаком.

В июле 2018 года фигурант уголовного дела в ночное время суток изнасиловал ранее незнакомую девушку.

В августе 2013 года парень ночью зашел в помещение бани, работавшей в круглосуточном режиме, похитил денежные средства в сумме 2,1 тыс. рублей и мобильный телефон, а также надругался над сотрудницей данного заведения.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого были направлены на рассмотрение суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru