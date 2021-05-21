В Ромодановском районе осудили виновника ДТП с пострадавшими

В Ромодановском районе суд вынес приговор в отношении парня, по вине которого произошло ДТП с пострадавшими.

Происшествие произошло вечером 3 октября прошлого года на одном из участков дороги, пролегающей между населенным пунктом Трофимовщина и магистралью, соединяющей Саранск и Большое Игнатово. Было установлено, что 24-летний гражданин, находясь за рулем автомобиля марки «Лада-Веста», принадлежащего его отцу, в состоянии алкогольного опьянения, превысив скорость, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а затем опрокинулось.

Телесные повреждения получили автомобилист и два его пассажира, среди которых 21-летний парень и 26-летняя девушка. Наиболее тяжелые травмы были диагностированы у 26-летней участницы ДТП.

Решением Ромодановского районного суда в отношении виновника инцидента была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно и лишения права управления транспортными средства сроком на 1 год и 6 месяцев.

Также читайте о том, что в Мордовии пойдет под суд автомобилист, сбивший насмерть пешехода.

Источник: romodanovsky.mor.sudrf.ru