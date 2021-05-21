Мордовия получит деньги на завершение строительства республиканского онкодиспансера

Из резервного фонда правительства России Мордовии будет выделено 236 млн рублей на завершение строительства в 2021 году республиканского онкологического диспансера.

Строительство нового корпуса онкодиспансера ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В настоящее время прием онкологических больных в республике ведется в консультативной поликлинике на 100 посещений в смену, размещенной на приспособленных площадях лечебного корпуса. Фактически ежедневный прием пациентов составляет 300 посещений. Не хватает площадей в централизованной цитологической лаборатории, клинико-биохимической лаборатории, дневном стационаре при поликлинике, где получают специализированную онкологическую помощь до 30% пролеченных онкологических больных.

Отсутствуют площади для открытия отделения восстановительного лечения и реабилитации, отделения паллиативной помощи больным с распространенными формами онкологических заболеваний.

Ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит улучшить оказание медицинской помощи больным.

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Источник: e-mordovia.ru