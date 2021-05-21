Мордовия получила новую партию вакцины от коронавирусной инфекции

В Мордовию был доставлен новый транш вакцины от коронавирусной инфекции.
Республика получила ещё 19050 доз вакцины от коронавируса. Об этом журналисту «Известий Мордовии» сообщил главный внештатный врач-эпидемиолог министерства здравоохранения РМ Михаил Чумаков.
На сегодняшний день прививки от коронавируса в регионе сделали уже 187328 человек, в том числе повторно — 144865 местных жителей.
Вакцинация продолжается даже на выходных. В субботу в прививочных пунктах Мордовии защиту от коронавируса получили ещё 1033 жителя республики.
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Источник: izvmor.ru