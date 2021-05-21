В Мордовии психологи учат сотрудников ФСИН эффективно справляться с конфликтами

Психологи психологической лаборатории исправительной колонии № 7 УФСИН РФ по Мордовии проводят практические занятия с сотрудниками воспитательного и оперативного отделов по программе тренинга конфликтологической компетентности.

Основной целью психологической работы по данной программе является формирование и закрепление у сотрудников способности эффективно работать с конфликтами, не прибегая к насилию или открытому принуждению в отношении участников.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su