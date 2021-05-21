В Саранске обсудили подготовку к осенне-зимнему сезону

В администрации Саранска обсудили подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону.

По городу промывка проведена в 71%, опрессовка – в 17% от общего количества многоквартирных домов. Проводится подготовка тепловых сетей – опрессовано 34,85 % от их общей протяженности. Идет работа по подготовке крышных котельных. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке, управляющим компаниям поручено ускорять темпы проведения подготовительных мероприятий.

Кроме того, ведется остекление мест общего пользования в жилых домах, а также ремонт межпанельных швов и кровель МКД.

Мэр Саранска Пётр Тултаев заявил, что все подготовительные мероприятия к осенне-зимнему периоду должны быть завершены к 1 сентября.

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Источник: adm-saransk.ru