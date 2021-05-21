Мэр Саранска поручил в усиленном режиме проверять соблюдение масочно-перчаточного режима

На оперативном совещании в администрации города всем руководителям профильных структурных подразделений мэр Саранска Пётр Тултаев поручил в усиленном режиме проводить работу по проверке соблюдения установленных профилактических мер.

Глава города заявил, что в настоящее время граждане пренебрегают соблюдением масочно-перчаточного режима. По словам мэра, горожане расслабились, забыв о мерах предосторожности.

Кроме того, градоначальник отметил, что соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в условиях текущей ситуации в буквальном смысле является вопросом жизни и смерти.

Мэр заявил, что продавцы, руководители и администраторы заведений города не делают замечания нарушителям.

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Источник: adm-saransk.ru