В Саранске проводится проверка соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

В Саранске рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима проводятся ежедневно, в том числе в субботу и воскресенье.

На минувшей неделе была проверена 561 единица общественного транспорта, вынесено 608 замечаний, на нарушителей установленных профилактических мер составлено 10 протоколов.

Также проводится проверка такси. С 28 июня по 4 июля было проверено 63 машины, вынесено 22 замечания, из них 18 – водителям, на одного таксиста составлен протокол.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru