В Торбеево 56-летний тракторист сбил насмерть 73-летнюю велосипедистку

В Торбеево произошло ДТП, которое унесло жизнь 73-летней велосипедистки.
Происшествие произошло днём 2 июля на улице Есенина. По предварительной информации, 56-летний мужчина, управлявший трактором, совершая обгон, проявил невнимательность, в результате чего транспортное средство совершило наезд на 73-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении.
От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф