Жителя Саранска осудили за убийство знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве своего знакомого.

В конце декабря прошлого года у 46-летнего жителя Саранска гостил его 43-летний знакомый. Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений владелец жилья несколько раз ударил гостя полипропиленовой трубой по голове. Последний упал. Затем осужденный продолжил наносить удары ногами по туловищу. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Решением суда в отношении 46-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

Также читайте о том, что в Саранске спортсмен из Тольятти на улице жестоко избил мужчину.

Источник: mordovia.sledcom.ru