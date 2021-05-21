В Саранске столкнулись микроавтобус и легковушка

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.

Происшествие произошло утром 2 июля на Северо-Восточном шоссе. По предварительной информации, 34-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Шевроле», совершая левый поворот, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении микроавтобусу марки «Форд», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Водителю легковушки понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф