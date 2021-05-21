В Мордовии осужденные прошли тестирование на профориентацию

Зубово-Полянский межмуниципальный филиал уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии посетили представители службы занятости населения.

С помощью специальной техники 10 условно осужденных прошли тестирование на профориентацию, каждый из них получил заключение со списком профессий, в которых можно наиболее полно раскрыть свои способности.

Кроме того, осужденные были проинформированы о положении на рынке труда Мордовии, о преимуществах поиска работы через службу занятости населения.

Осужденные задавали вопросы на тему трудового законодательства.

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Источник: 13.fsin.su