В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся выпуск кинологов

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей.

Обучение прошли кинологи из 10 территориальных органов ФСИН России: Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, республик Мордовия, Удмуртия, Татарстан, Чувашия.

Преподаватели цикла кинологической службы обучали кинологов и их служебных собак общему и специальному курсу дрессировки.

В учебном процессе слушатели показали хорошую организованность и дисциплинированность.

Слушателям были вручены свидетельства о присвоении квалификации «Проводник (вожатый) служебных собак четвертого разряда».

Также читайте о том, что в Мордовии осужденные прошли тестирование на профориентацию.

Источник: 13.fsin.su