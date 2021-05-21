В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадали четыре человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием кроссовера и грузового автомобиля, в результате которого пострадали четыре человека.

Происшествие произошло утром 5 июля на 443-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 47-летний гражданин, который находился за рулем грузового автомобиля марки ГАЗ, во время совершения левого поворота не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении кроссоверу марки «Ниссан», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадали водитель грузовика и три пассажира кроссовера, среди которых 32-летняя женщина, 9-летняя девочка и 6-летний мальчик. Пассажиры иномарки были госпитализированы в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф